02 Ağustos 2021, Pazartesi

TOKYO 2020

Artistik jimnastikte İbrahim Çolak 5. Adem Asil ise 7. oldu

Artistik jimnastikte beklenen olmadı!
TOKYO 2020
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 Giriş Tarihi: 02.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda artistik jimnastikte milli sporcularımız İbrahim Çolak ve Adem Asil yarıştı. İbrahim Çolak 5. olurken, Adem Asil ise 7. sırada tamamladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde erkekler artistik jimnastik halka aleti finalinde milli sporculardan İbrahim Çolak 5, Adem Asil 7. oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik jimnastikte erkekler halka aletinde final yarışması yapıldı.

Bu kategoride Türkiye'den milli sporcular Adem Asil ile İbrahim Çolak madalya mücadelesi verdi.

Seride 5. sırada gelen halkada 2019 dünya şampiyonu İbrahim Çolak, performans sonucu 14.866 puan aldı. Son sırada çıkan Adem Asil de inerken sorun yaşayınca 14.600 puanda kaldı.

Tokyo 2020'yi İbrahim Çolak beşinci, Adem Asil de yedinci bitirdi.

Halka aletinde Çinli sporculardan Yang Lui 15.500 puanla altın, Hao You 15.300 puanla gümüş madalya aldı. Bronz madalyayı ise 15.200 puanla Yunan Eleftherios Petrounias kazandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TOKYO 2020 HABERLERİ
Çeyrek finaldeki rakibimiz kim olacak? İşte yanıtı Çeyrek finaldeki rakibimiz kim olacak? İşte yanıtı
Harikasınız kızlar! Hedef şampiyonluk Harikasınız kızlar! Hedef şampiyonluk
Maçta korkutan anlar! 2 oyuncumuz çarpıştı Maçta korkutan anlar! 2 oyuncumuz çarpıştı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör