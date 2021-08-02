Artistik jimnastikte İbrahim Çolak 5. Adem Asil ise 7. oldu
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda artistik jimnastikte milli sporcularımız İbrahim Çolak ve Adem Asil yarıştı. İbrahim Çolak 5. olurken, Adem Asil ise 7. sırada tamamladı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde erkekler artistik jimnastik halka aleti finalinde milli sporculardan İbrahim Çolak 5, Adem Asil 7. oldu.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik jimnastikte erkekler halka aletinde final yarışması yapıldı.
Bu kategoride Türkiye'den milli sporcular Adem Asil ile İbrahim Çolak madalya mücadelesi verdi.
Seride 5. sırada gelen halkada 2019 dünya şampiyonu İbrahim Çolak, performans sonucu 14.866 puan aldı. Son sırada çıkan Adem Asil de inerken sorun yaşayınca 14.600 puanda kaldı.
Tokyo 2020'yi İbrahim Çolak beşinci, Adem Asil de yedinci bitirdi.
Halka aletinde Çinli sporculardan Yang Lui 15.500 puanla altın, Hao You 15.300 puanla gümüş madalya aldı. Bronz madalyayı ise 15.200 puanla Yunan Eleftherios Petrounias kazandı.
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