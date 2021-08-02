02 Ağustos 2021, Pazartesi

TOKYO 2020

Cenk İldem son 16 turunda Bulgar Milov'a mağlup oldu! | Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

Cenk İldem son 16 turunda yenildi!
TOKYO 2020
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 Giriş Tarihi: 02.08.2021

Son dakika spor haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Ülkemizi temsil eden isimlerden Cenk İldem, Bulgaristan temsilcisi Kril Milov ile karşılaştı. Cenk İldem yenilerek final hayallerini suya düşürdü.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli güreşçi Cenk İldem, Bulgar Kiril Milenov Milov'a yenilerek final şansını yitirdi.

Makuhari Messe'de yapılan müsabakalarda erkekler grekoromen stil 97 kilo son 16 turunda Bulgar Kiril Milov ile karşılaşan Cenk İldem, rakibi karşısında ilk yarıyı 3-0 geride geçti. İkinci devrede bir sayı bulan milli sporcu, rakibinin savunması karşısında zorlandı ve mücadeleyi 3-1 yitirdi.

Cenk İldem, Bulgar rakibinin finale yükselmesi halinde repesaja çıkacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TOKYO 2020 HABERLERİ
Türkiye - Rusya |CANLI Türkiye - Rusya |CANLI
Özgür Varlık elemeleri geçemedi Özgür Varlık elemeleri geçemedi
Milli atlet finale yükseldi! Milli atlet finale yükseldi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör