02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Cenk İldem son 16 turunda Bulgar Milov'a mağlup oldu! | Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
Son dakika spor haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Ülkemizi temsil eden isimlerden Cenk İldem, Bulgaristan temsilcisi Kril Milov ile karşılaştı. Cenk İldem yenilerek final hayallerini suya düşürdü.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli güreşçi Cenk İldem, Bulgar Kiril Milenov Milov'a yenilerek final şansını yitirdi.
Makuhari Messe'de yapılan müsabakalarda erkekler grekoromen stil 97 kilo son 16 turunda Bulgar Kiril Milov ile karşılaşan Cenk İldem, rakibi karşısında ilk yarıyı 3-0 geride geçti. İkinci devrede bir sayı bulan milli sporcu, rakibinin savunması karşısında zorlandı ve mücadeleyi 3-1 yitirdi.
Cenk İldem, Bulgar rakibinin finale yükselmesi halinde repesaja çıkacak.
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