Milli atıcı Özgür Varlık elemeleri geçemedi! | 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

Son dakika spor haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda heyecanla devam edyor. Milli atıcı Özgür Varlık, 25 metre çabuk atış tabanca kategorisinde aldığı sonuç ile finallere kalamadı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde 25 metre çabuk atış tabanca kategorisinde mücadele eden milli atıcı Özgür Varlık, elemeleri geçemedi.

Asaka Atış Alanı'nda yapılan elemelerin ilk ayağında 281 puan toplayan milli atıcı, ikinci ayak atışlarında 274 puan alabildi. Bu derecesiyle ilk 6'ya giremeyeceği kesinleşen Özgür Varlık, Tokyo 2020'ye veda etti.

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