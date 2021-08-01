01 Ağustos 2021, Pazar

TOKYO 2020

Son dakika spor haberleri: Xander Schauffele altın madalya kazandı

Golfe Xander Schauffele damga vurdu!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 01.08.2021

Son dakika spor haberleri: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları golfte ABD'li Xander Schauffele altın madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde golfte erkekler mücadelesi tamamlandı ve ABD'li Xander Schauffele altın madalyanın sahibi oldu.

Kasumigaseki Country Club'da yapılan mücadelede Schauffele olimpiyat şampiyonu olurken, Slovak Rory Sabbatini gümüş ve Tayvanlı C T Pan bronz madalya elde etti

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