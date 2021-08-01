01 Ağustos 2021, Pazar

TOKYO 2020

Milli atlet Yasmani Copello finale çıktı!

Milli atlet finale yükseldi!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 Giriş Tarihi: 01.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi atletizmde temsil eden Yasmani Copello, 400 metre engellide 3. bitirdi ve finale katılmaya hak kazandı.

Milli atletimiz Yasmani Copello, 400 metre engelli yarı finalini 47.88 derecesi ile 3. sırada tamamladı. Yasmani Copello, en hızlı 8 sporcu arasına girdi ve finallere yükseldi.

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