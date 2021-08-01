2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi atletizmde temsil eden Yasmani Copello, 400 metre engellide 3. bitirdi ve finale katılmaya hak kazandı.

Milli atletimiz Yasmani Copello, 400 metre engelli yarı finalini 47.88 derecesi ile 3. sırada tamamladı. Yasmani Copello, en hızlı 8 sporcu arasına girdi ve finallere yükseldi.

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