Son dakika spor haberi: Mete Gazoz erkekler bireysel sıralamada 669 puanla 10. sırada yer aldı!

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, bireysel sıralamadaki gösterdikleri performansla karışık takımda mücadele etme hakkı elde etti.

Bireysel sıralama turunda alınan puanlara göre belirlenen karışık takım sıralamasında ay-yıldızlılar toplamda bin 321 puanla 29 ülke arasında 7. sırayı aldı.

Milliler, yarın son 16 turunda Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak. Gün sonunda karışık takım kategorisinde madalyalar sahibini bulacak.

"Amacımız ilk turu kazanıp çeyrek finalde yolumuza devam etmek"

Okçuluk Milli Takım Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay kategorisi bireysel sıralama turunda 10. olan milli sporcu Mete Gazoz'un iyi bir yarışma çıkardığını söyledi.

Ergin, Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen müsabakalardan sonra açıklamalarda bulundu.

Sabah seansında Yasemin Ecem Anagöz'ün sıralama turunda 19. olduğunu anlatan Yusuf Göktuğ Ergin, "Bugünkü yarışmaları noktalamış olduk. Gündüz seansında Yasemin'den sonra Mete de beklentimizin altında kalsa da buradaki şartlara göre iyi bir yarışma çıkardı, iyi mücadele etti. Zor bir saha ve hava şartı vardı. Sadece bizim için değil herkes için zorluydu. O yüzden puanlar birbirine çok yakın ve dünya ortalamasının altında çıktı. Olimpiyat oyunlarında yer almamız ve herkesin stresli olması buna neden oldu." diye konuştu.

Yarın karışık takımda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz ikilisinin mücadele edeceğini hatırlatan Ergin, "Yarın ilk turdaki rakibimiz Rusya Olimpiyat Komitesi olacak. Amacımız ilk turu kazanıp çeyrek finalde yolumuza devam etmek." ifadelerini kullandı.

Sıralamada 652 puanla 19. olan Yasemin Ecem Anagöz, ilk turda 27 Temmuz Salı günü Kanadalı Stephanie Barrett ile karşılaşacak.

Bireysel sıralamayı 10. bitiren Mete Gazoz ise 29 Temmuz Perşembe günü Lüksemburglu Jeff Henckels ile mücadele edecek.

Mete ve Yasemin'den oluşan karışık takım, yarın son 16 turunda Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya gelecek.

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