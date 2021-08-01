01 Ağustos 2021, Pazar
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Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp yarı finalde kaybetti! Bronz madalya mücadelesi verecek
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez karşı karşıya geldi. Milli güreşçimiz 2-0'lık skorla rakibine mağlup oldu. Kayaalp, 3.'lük maçına çıkacak ve bronz madalya mücadelesi verecek.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e yenilerek final şansını yitirdi.
Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, rakibinin savunması karşısında zorlandı. İlk devreyi 1-0 geride geçen milli güreşçi, ikinci devrede de bir sayı verdi ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Final şansını yitiren Rıza Kayaalp yarın bronz madalya mücadelesi yapacak.
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