01 Ağustos 2021, Pazar

TOKYO 2020

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp yarı finalde kaybetti! Bronz madalya mücadelesi verecek

Rıza Kayaalp yarı finalde kaybetti! Bronz madalya mücadelesi verecek
TOKYO 2020
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 Giriş Tarihi: 01.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez karşı karşıya geldi. Milli güreşçimiz 2-0'lık skorla rakibine mağlup oldu. Kayaalp, 3.'lük maçına çıkacak ve bronz madalya mücadelesi verecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e yenilerek final şansını yitirdi.

Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, rakibinin savunması karşısında zorlandı. İlk devreyi 1-0 geride geçen milli güreşçi, ikinci devrede de bir sayı verdi ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Final şansını yitiren Rıza Kayaalp yarın bronz madalya mücadelesi yapacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TOKYO 2020 HABERLERİ
ABD yüzmede dünya rekoru kırdı! ABD yüzmede dünya rekoru kırdı!
Rıza Kayaalp yarı finalde! Rıza Kayaalp yarı finalde!
Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör