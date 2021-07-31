Türkiye Arjantin voleybol maçı CANLI

Türkiye Arjantin arasında oynanan maç başladı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda B Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 4. maçında Arjantin ile karşılaşıyor. Filenin Sultanları bu maçı 3-1 veya 3-0'lık skorlarla kazanması halinde grupğtan çıkmayı garantileyecek. Türkiye-Arjantin müsabakasının canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Filenin Sultanları, Arjantin karşısında... İlk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup eden ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 3-1, son maçında ise ABD'ye karar setinde 3-2 mağlup olmuştu. B grubunda 4 puanı bulunan Türkiye, Arjantin'i 3-0 ya da 3-1 yenerse gruptan çıkmayı garantileyecek. Kritik karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiz...

1. SET

Türkiye 25-23 Arjantin

2. SET

Türkiye 17-14 Arjantin (Devam ediyor...)

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