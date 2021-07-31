31 Temmuz 2021, Cumartesi

TOKYO 2020

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli atlet Ersu Şaşma'dan tarihi başarı

Ersu Şaşma'dan tarihi başarı!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlamada finale kaldı ve bunu başaran ilk Türk atlet oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

Bu başarısı Ersu'yu sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçirdi.

Milli sporcu, 3 Ağustos Salı günü yapılacak finallerde yarışacak.

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