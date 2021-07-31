31 Temmuz 2021, Cumartesi

TOKYO 2020

Milli okçumuz Mete Gazoz'dan tarihi başarı! Finale yükseldik

Mete Gazoz'dan tarihi başarı! Finale yükseldik
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 Giriş Tarihi: 31.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli okçumuz Mete Gazoz, yarı finalde Japon Takaharu Furukawa'yı 7-3 mağlup ederek finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, Japon rakibi Takaharu Furukawa'yı 7-3 yenerek adını finale yazdırdı ve madalyayı garantiledi.

Milli sporcu ayrıca, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirecek.

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