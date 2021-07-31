Mete Gazoz, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, çeyrek finalde ABD'li Brady Ellison'u eleyerek yarı finale kaldı. Yarı finalde Japonya temsilcisi, Takaharu Furukawa'yı 7-3 yenerek finale yükseldi. Bu başarının ardından Mete Gazoz'un yaşamı, kariyeri ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Mete Gazoz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Başarıları neler?