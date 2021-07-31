Milli okçumuz Mete Gazoz, tarihi bir başarı elde ederek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda finale yükseldi. 22 yaşındaki okçumuz, İtalyan Mauro Nespoli ile altın madalya mücadelesine çıkıyor. Müsabakanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Milli okçumuz Mete Gazoz, tarihi bir başarı elde ederek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda finale yükseldi. 22 yaşındaki okçumuz, İtalyan Mauro Nespoli ile altın madalya mücadelesine çıkıyor.

CANLI SKOR

1. SET: Mete Gazoz 26 (0) - (2) 29 Mauro Nespoli

2. SET: Mete Gazoz 28 (1) - (1) 28 Mauro Nespoli

3. SET: Mete Gazoz 27 (2) - (0) 26 Mauro Nespoli

4. SET: Mete Gazoz 29 (1) - (1) 29 Mauro Nespoli

5. SET: Mete Gazoz 29 (2) - (0) 26 Mauro Nespoli

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