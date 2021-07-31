31 Temmuz 2021, Cumartesi

TOKYO 2020

Milli okçumuz Mete Gazoz final maçında sahne alıyor! | CANLI

Mete Gazoz final maçında sahne alıyor! | CANLI
TOKYO 2020
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 Giriş Tarihi: 31.07.2021

Milli okçumuz Mete Gazoz, tarihi bir başarı elde ederek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda finale yükseldi. 22 yaşındaki okçumuz, İtalyan Mauro Nespoli ile altın madalya mücadelesine çıkıyor. Müsabakanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Milli okçumuz Mete Gazoz, tarihi bir başarı elde ederek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda finale yükseldi. 22 yaşındaki okçumuz, İtalyan Mauro Nespoli ile altın madalya mücadelesine çıkıyor.

CANLI SKOR

1. SET: Mete Gazoz 26 (0) - (2) 29 Mauro Nespoli

2. SET: Mete Gazoz 28 (1) - (1) 28 Mauro Nespoli

3. SET: Mete Gazoz 27 (2) - (0) 26 Mauro Nespoli

4. SET: Mete Gazoz 29 (1) - (1) 29 Mauro Nespoli

5. SET: Mete Gazoz 29 (2) - (0) 26 Mauro Nespoli

Mete Gazoz kimdir? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TOKYO 2020 HABERLERİ
Başkan Erdoğan'dan olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik!
Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu! Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu!
Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı! Çeyrek finaldeyiz Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı! Çeyrek finaldeyiz
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör