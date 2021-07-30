Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda müthiş bir başlangıç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'lık setletle yenmiş, ikinci maçında ise İtalya'ya 3-1'lik setlerle boyun eğmişti. 3. maçta da FIVB dünya sıralamasında zirvede yer alan ABD ile karşılaşan Filenin Sultanları, müsabakadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. İlk 3 maçta 4 puan toplayan millilerimiz grubun 4. maçında ise Arjantin ile kozlarını paylaşacak. Peki Türkiye-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm bilgiler...
Türkiye Arjantin voleybol maçı bilgileri sporseverler tarafından merak ediliyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubundaki 3'üncü maçında Amerika Birleşik Devletleri karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atmasına rağmen sahadan 3-2lik skorla mağlup ayrıldı.3'üncü maçlar sonunda milli takım, 1 galibiyet 2 mağlubiyet ve topladığı 4 puan ile 4'üncü sırada yer aldı. Türkiye sonraki karşılaşmasında 31 Temmuz Cumartesi günü Arjantin ile mücadele verecek.
İşte, Türkiye-Arjantin voleybol maçı detayları...
TÜRKİYE-ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları, gruptaki 4'üncü maçında 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 08.20'de Arjantin ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
B GRUBU PUAN DURUMU
1. Sıra: İtalya, 9 puan
2. Sıra: ABD, 6 puan
3. Sıra: ROC, 5 puan
4. Sıra: Türkiye, 4 puan
5. Sıra: Çin, 1 puan
6. Sıra: Arjantin, 0 puan
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası