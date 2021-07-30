30 Temmuz 2021, Cuma

TOKYO 2020

Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler

Türkiye Arjantin voleybol maçına dair tüm bilgiler!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda müthiş bir başlangıç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'lık setletle yenmiş, ikinci maçında ise İtalya'ya 3-1'lik setlerle boyun eğmişti. 3. maçta da FIVB dünya sıralamasında zirvede yer alan ABD ile karşılaşan Filenin Sultanları, müsabakadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. İlk 3 maçta 4 puan toplayan millilerimiz grubun 4. maçında ise Arjantin ile kozlarını paylaşacak. Peki Türkiye-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm bilgiler...

Türkiye Arjantin voleybol maçı bilgileri sporseverler tarafından merak ediliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubundaki 3'üncü maçında Amerika Birleşik Devletleri karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atmasına rağmen sahadan 3-2lik skorla mağlup ayrıldı.3'üncü maçlar sonunda milli takım, 1 galibiyet 2 mağlubiyet ve topladığı 4 puan ile 4'üncü sırada yer aldı. Türkiye sonraki karşılaşmasında 31 Temmuz Cumartesi günü Arjantin ile mücadele verecek.

İşte, Türkiye-Arjantin voleybol maçı detayları...

TÜRKİYE-ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları, gruptaki 4'üncü maçında 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 08.20'de Arjantin ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

B GRUBU PUAN DURUMU

1. Sıra: İtalya, 9 puan
2. Sıra: ABD, 6 puan
3. Sıra: ROC, 5 puan
4. Sıra: Türkiye, 4 puan
5. Sıra: Çin, 1 puan
6. Sıra: Arjantin, 0 puan

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