Büyük Britanya 4x100 metre bayrak yarışında dünya rekoru kırdı!
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 4x100 metre bayrak yarışında Büyük Britanya, dünya rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde yüzmede karışık 4x100 metre bayrak yarışında Büyük Britanya, dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Tokyo Su Sporları Merkezi'ndeki yarışta Büyük Britanya Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy ve Anna Hopkin'den oluşan takımla 3.37.58'lik derece elde etti ve dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Jiayu Xu, Zibei Yan, Yufei Zhang ve Junxuan Yang'ın yer aldığı Çin 3.38.86'lık dereceyle gümüş elde etti.
Kaylee McKeown, Izaac Stubblety Cook, Matthew Temple ve Emma McKeon'un oluşturduğu Avustralya takımı ise 3.38.95 ile bronz madalya aldı.
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