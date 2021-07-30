30 Temmuz 2021, Cuma

TOKYO 2020

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 60. sırada yer aldı

İşte Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin sıralaması
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 7. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu. Türkiye ise 2 bronz madalya ile 60. sıradaki yerini korudu.

Oyunlarda 7. gün sonunda Çin, genel madalya sıralamadaki yerini korudu - Milli boksör Busenaz Sürmeneli ile bir madalyayı garantileyen Türkiye, şu anda 2 bronz madalyayla 60. sırada yer aldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 7. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları tamamlandı. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda Çin 19 altın, 10 gümüş ve 11 bronz madalyayla zirvede bulunuyor.

Ev sahibi Japonya, 17 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalyayla ikinci, 14 altın, 16 gümüş ve 11 bronz madalyası bulunan ABD ise üçüncü sırada yer aldı.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin yarı finale çıkmasıyla bir madalyayı daha garantileyen Türkiye ise şu anda 2 bronz madalyayla 60. sırada bulunuyor.

Tokyo 2020'de 7. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1. Çin19101140
2.Japonya174728
3. ABD14161141
4. Rusya Olimpiyat Komitesi10141034
5.Avustralya921122
6. Büyük Britanya69924
7. Güney Kore54615
8. Hollanda37515
9. Fransa35513
10. Almanya34815
60. Türkiye--22



Kaynak: AA
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