2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 60. sırada yer aldı
Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 7. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu. Türkiye ise 2 bronz madalya ile 60. sıradaki yerini korudu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 7. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları tamamlandı. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda Çin 19 altın, 10 gümüş ve 11 bronz madalyayla zirvede bulunuyor.
Ev sahibi Japonya, 17 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalyayla ikinci, 14 altın, 16 gümüş ve 11 bronz madalyası bulunan ABD ise üçüncü sırada yer aldı.
Milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin yarı finale çıkmasıyla bir madalyayı daha garantileyen Türkiye ise şu anda 2 bronz madalyayla 60. sırada bulunuyor.
Tokyo 2020'de 7. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1. Çin
|19
|10
|11
|40
|2.Japonya
|17
|4
|7
|28
|3. ABD
|14
|16
|11
|41
|4. Rusya Olimpiyat Komitesi
|10
|14
|10
|34
|5.Avustralya
|9
|2
|11
|22
|6. Büyük Britanya
|6
|9
|9
|24
|7. Güney Kore
|5
|4
|6
|15
|8. Hollanda
|3
|7
|5
|15
|9. Fransa
|3
|5
|5
|13
|10. Almanya
|3
|4
|8
|15
|60. Türkiye
|-
|-
|2
|2
Kaynak: AA
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