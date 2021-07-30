30 Temmuz 2021, Cuma

TOKYO 2020

Tokyo Olimpiyatları'nda Kayra Sayit 3.'lük maçına çıkacak!

Kayra Sayit 3.'lük maçına çıkacak!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli judocu Kayra Sayit, Güney Koreli Mijin Han'ı mağlup etti ve 3.'lük mücadelesine çıkma hakkı kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde milli judocu Kayra Sayit, +78 kiloda bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Nippon Budokan'da repesaj maçında Güney Koreli Mijin Han ile karşı karşıya gelen Kayra Sayit, rakibini 42 saniyede ippon ile yendi.

Milli sporcu gün içinde bronz madalya için mücadele edecek.

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