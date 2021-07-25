Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatlarında kadınlar tekvando dalında Hatice Kübra İlgün'den bronz madalya!
2020 Tokyo Olimpiyatlarında heyecan devam ediyor. Kadınlar tekvando dalında milli sporcumuz Hatice Kübra İlgün, Kimia Alizadeh’i 8-6 mağlup ederek tekvando dalında bronz madalya kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya aldı.
Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Milli tekvandocu, bu aşamada ise ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olarak final şansını yitirdi. Hatice Kübra, Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti.
Repesajda Faslı Nada Laaraj ile karşı karşıya gelen 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh ile karşılaştı.
Mücadelenin ilk raundunu 3-2 geride kapatan Hatice Kübra, iyi bir performans gösterdiği ikinci raundu 2-0 üstün kapattı ve toplam skorda 4-3 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Hatice Kübra İlgün, raundu 4-3, maçı da 8-6 kazanarak bronz madalyaya uzandı.
Hatice Kübra İlgün, Hakan Reçber'in ardından oyunlarda Türkiye'ye 2. madalyayı kazandıran isim oldu.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.
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