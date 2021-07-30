30 Temmuz 2021, Cuma

TOKYO 2020

Tokyo Olimpiyatları'nda milli judocu Kayra Sayit'in bronz madalya şansı sürüyor!

Kayra Sayit'in 3.'lük şansı devam ediyor
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli judocumuz Kayra Sayit, çeyrek finalde Japon Akira Sone'ye mağlup olmasına rağmen bronz madalya şansı devam ediyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde mücadeleye çıkan ve Japon rakibine yenilen milli judocu Kayra Sayit, repesaj maçında bronz madalya kovalayacak.

Nippon Budokan'daki karşılaşmada milli judocu Kayra Sayit, +78 kilo çeyrek final mücadelesinde Japon Akira Sone'ye ippon ile mağlup oldu.

Kayra Sayit, bronz madalya mücadelesi için Güney Koreli Mijin Han ile repesaj karşılaşmasına çıkacak.

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