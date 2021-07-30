Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Alexander Zverev Novak Djokovic'i eledi!
Dünya sıralamasının zirvesinde bulunan Sırp tenisçi Novak Djokovic, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda sürpriz bir mağlubiyet aldı. Dünya 5 numarası Alman Alexander Zverev, Djokovic'i yarı finalde mağlup ederek finale adını yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic'i eleyen Alman Alexander Zverev finale yükseldi.
Günün ikinci yarı final karşılaşmasında dünya sıralamasının zirvesindeki yerini uzun süredir koruyan Sırp tenisçi Novak Djokovic, dünya 5 numarası Alman Alexander Zverev ile karşılaştı.
Djokovic, ilk seti net bir oyunla 6-1 alarak 1-0 öne geçti. İkinci set, Zverev'in 6-3'lük üstünlüğüyle sona erdi ve skora 1-1 denge geldi. Son set üstün bir oyun ortaya koyan Zverev, seti 6-1 maçı da 2-1 kazanarak finale çıktı.
Tek erkekler finalinde Zverev ile Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Karen Khachanov olimpiyat şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.
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