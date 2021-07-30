30 Temmuz 2021, Cuma

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli boksör Bayram Malkan çeyrek finalde veda etti!

Bayram Malkan çeyrek finalde veda etti!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 Giriş Tarihi: 30.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Bayram Malkan, 81 kiloda çeyrek final maçında Azerbaycanlı rakibi Loren Berto Alfonso Dominguez'e mağlup oldu ve oyunlara oyunlara çeyrek finalde veda etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında erkekler 81 kiloda Bayram Malkan, çeyrek finalde elendi.

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Bayram, Azerbaycan'dan Berto Loren Alfonso Dominguez'le karşılaştı.

Bayram Malkan, ilk rauntta rakibine üstünlük kurdu ve 5 hakemin 3'ünden rakibine göre daha fazla puan almayı başardı. İkinci rauntta Azerbaycanlı sporcu, ikinci raundu tüm hakemlerin tam puanını alarak kazandı. Son raundu da kazanan Dominguez, karşılaşmayı galip bitirerek yarı finale yükseldi.

Bayram, Tokyo 2020'yi madalya alamadan tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Bayram'ın maçını izledi. Salonda diğer milli boksörlerle maçı takip eden Kasapoğlu, Bayram'a destek oldu.

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