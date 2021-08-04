04 Ağustos 2021, Çarşamba

TOKYO 2020

Türkiye Güney Kore voleybol maçı CANLI! Haydi Filenin Sultanları! (Türkiye Güney Kore çeyrek final maçı)

Türkiye-Güney Kore | CANLI
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 Giriş Tarihi: 04.08.2021

Türkiye ile Güney Kore, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor. B Grubu'nu 3. sırada bitiren Filenin Sultanları, rakibini devirip yarı final biletini almak istiyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız turu geçmesi halinde, Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi galibiyle eşleşecek. Türkiye - Güney Kore maçının CANLI skor takibi ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda grup maçlarına damga vuran A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak çeyrek finalde Güney Kore ile eşleşti. Filenin Sultanları, rakibini saf dışı bırakıp yarı final biletini cebine koymayı amaçlıyor. Milliler, Güney Kore'yi elemesi durumunda yarı finalde Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi galibiyle oynayacak.

Türkiye ile Güney Kore'nin karşı karşıya geldiği çeyrek final maçı Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ariake Arena'da oynanıyor. Kritik müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI SKOR | İLK SET OYNANIYOR
TÜRKİYE 16-10 GÜNEY KORE

TÜRKİYE - GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye - Güney Kore voleybol maçı 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

4 Ağustos'ta oynanacak çeyrek final mücadelelerinde fikstür şu şekilde:
07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi

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