A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem açıklamalarda bulundu! "Türk halkı desteğini kesmesin"
A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, 3-1 kaybedilen İtalya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı kaptan, "Biz buraya bir şeyler başarmak için geldik. İnişler çıkışlar olabilir ama Türk halkı bizden desteğini esirgemesin." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Ariake Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından AA'ya değerlendirmede bulundu.
Turnuvada bugün, günlerinde olmadıklarını anlatan Eda, "İyi servis atamadık. İtalya gibi iyi bir takıma karşı da iyi servis atamazsanız kazanma şansınız düşer. Turnuva daha çok uzun. Önümüzde 3 maç var gruptan çıkmak için. Bu yüzden İtalya maçına çok takılmayacağız, önümüzdeki maça bakacağız. Grubun son maçlarında stres daha fazla olacaktır çünkü sıralamayı belirleyecek maçlar oynayacağız. Her maç bizim için final niteliğinde. Gruptan çıkmayı çok istiyoruz." diye konuştu.
Türk halkının kendilerine göstermiş olduğu destekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren milli takımın tecrübeli kaptanı, "Söz konusu milli takım olunca, herkes tuttuğu takımı bırakıp Türk bayrağı altında birleşiyor. Bizleri çok seviyorlar ve ilgi gösteriyorlar. Bunu hissediyoruz. Türk halkına çok teşekkür ediyoruz, bizi desteklemeye devam etsinler. Biz buraya bir şeyler başarmak için geldik. İnişler çıkışlar olabilir ama Türk halkı bizden desteğini esirgemesin." ifadelerini kullandı.
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