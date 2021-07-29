29 Temmuz 2021, Perşembe

TOKYO 2020

Yüzmede 200 metre kurbağalamada Izaac Stubblety Cook olimpiyat rekoru kırdı!

200 metre kurbağalamada rekor kırıldı!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 29.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Avustralyalı Izaac Stubblety Cook, 2.06.38'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 200 metre kurbağalama yarışlarında Avustralyalı Izaac Stubblety Cook olimpiyat rekoru kırarak altın madalya aldı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta Cook 2.06.38 derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Hollandalı Arno Kamminga 2.07.01'lik derecesiyle gümüş, Fin yüzücü Matti Mattson ise 2.07.13 ile bronz madalya elde etti.

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