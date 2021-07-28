Son dakika spor haberi: Teniste tek erkeklerde üçüncü tur tek kadınlarda ise çeyrek final maçları yapıldı!
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde teniste tek erkeklerde üçüncü tur mücadelesi, tek kadınlarda ise çeyrek final maçları yapıldı. İşte alınan sonuçlar... | Son dakika spor haberleri
Günün ilk maçında Rusya Olimpiyat Takımı sporcusu dünya 2 numarası Daniil Medvedev, dünya 31 numarası İtalyan Fabio Fognini'yi 2-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle yenerek çeyrek finale yükseldi.
Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ise dünya 34 numarası İspanyol Alejandro Davidovich Fokina'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Dünya 5 numarası Alman Alexander Zverev de Gürcü Nikoloz Basilashvili'yi 6-4 ve 7-6'lık setlerle yenerek tur atladı.
Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas ise Fransız dünya 28 numarası Ugo Humbert'a 6-2, 6-7 ve 2-6'lık setlerle yenilerek elendi.
Kadınlar çeyrek final mücadelesinde ise Ukraynalı dünya 6 numarası Elina Svitolina, İtalyan dünya 61 numarası Camila Giorgi'ye iki sette 6-4'lük skorlarla üstünlük kurdu ve yarı finale çıkan isim oldu.
WTA sıralamasında 12. basamakta yer alan İsviçreli Belinda Bencic, Rusya Olimpiyat Takımı sporcusu dünya 18 numarası Anastasia Pavlyuchenkova'yı 6-0, 3-6 ve 6-3'lük setlerle yenerek yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Dünya 9 numarası İspanyol Garbine Muguruza ise Kazak dünya 20 numarası Elena Rybakina'ya 7-5 ve 6-1'lik setlerle mağlup olarak oyunlara veda etti.
Kariyerinde iki olimpiyat şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı Andy Murray ise çift erkeklerde elenmenin üzüntüsünü yaşadı. Büyük Britanyalı Andy Murray-Joe Salisbury çifti, Hırvat Marin Cilic-Ivan Dodig ikilisine yenilerek, elendi.
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