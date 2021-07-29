29 Temmuz 2021, Perşembe

TOKYO 2020

Yüzmede 200 metre kelebekte Yufei Zhang olimpiyat rekoru kırdı!

Zhang vatandaşının rekorunu geliştirdi!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 29.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Çinli Yufei Zhang, 2.03.86'lık derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde yüzmede kadınlar 200 metre kelebekte Çinli Yufei Zhang, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'ndeki yarışta Zhang 2.03.86 ile birinci olurken, ABD'li Regan Smith 2.05.30 ile gümüş, vatandaşı Hali Flickinger ise 2.05.65 ile bronz madalya elde etti.

Zhang ayrıca elde ettiği dereceyle Londra 2012'de vatandaşı Liuyang Jiao'ya ait 2.04.06'lık olimpiyat rekoru biraz daha geliştirdi.

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