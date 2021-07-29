29 Temmuz 2021, Perşembe

TOKYO 2020

Yüzmede 100 metre serbestte Caeleb Dressel rekor kırdı!

Caeleb Dressel olimpiyat rekoru kırdı!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 29.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ABD'li Caeleb Dressel 47.02'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde yüzmede erkekler 100 metre serbestte ABD'li Caeleb Dressel, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta Dressel 47.02'lik derecesiyle birinciliği elde etti. Avustralyalı Kyle Chalmers 47.08 ile gümüş ve Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Kliment Kolesnikov da 47.44'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.

Dressel, oyunlardaki derecesiyle Pekin 2008'de Avustralyalı Eamon Sullivan'ın 47.05 ile kırdığı olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu.

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