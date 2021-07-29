2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ırkçı söylemlerde bulunan Almanya Bisiklet Birliği'nin sportif direktörü Patrick Moster oyunlardan gönderildi!
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ırkçı söylemlerde bulunduğu tespit edilen Almanya Bisiklet Birliği'nin sportif direktörü Patrick Moster evine gönderildi. Almanya Olimpiyat Sporları Konfederasyonundan yapılan açıklamada, "Tokyo'daki görevlerine son verilen Patrick Moster, olimpiyat köyünden ayrıldı." bilgisi aktarıldı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarış sırasında ırkçı söylemde bulunduğu tespit edilen Almanya Bisiklet Birliği'nin sportif direktörü Patrick Moster, oyunlardan ayrılmak zorunda kaldı.
Almanya Olimpiyat Sporları Konfederasyonundan yapılan açıklamada, Moster'ın söz konusu açıklamalarının olimpik değerlere zarar verdiği ve buna tolerans gösterilemeyeceği vurgulanarak, "Tokyo'daki görevlerine son verilen Patrick Moster, olimpiyat köyünden ayrıldı." bilgisi aktarıldı.
Yol bisikletinde erkekler zamana karşı yarış sırasında piste inen Moster, Etiyopyalı Amanuel Ghebreigzabhier ile Cezayirli Azzedine Lagab'ın gerisinde kalan Alman sporcu Nikias Arndt'a destek vermek amacıyla, "Şu deve sürücülerini yakala, hadi!" ifadelerini kullanmıştı. Irkçı söylemlerinin kamerayla kayıt altına alınmasının ardından Moster, özür dilemişti.
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