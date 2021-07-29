2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleden 3-2 mağlup ayrılan ay-yıldızlı ekip, grupta 3 puanla 4. sırada yer alıyor.

Grup lideri oynadığı 3 maçın 3'ünü de kazanan İtalya olurken, averajla ABD Milli Takımı da 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.

B Grubu'nda 3. sırada Rusya Olimpiyat Komitesi, 4. sırada ise Türkiye var. Grubun 5. sırasında 1 puanı bulunan Çin, son sırada ise puansız Arjantin yer alıyor.

Grupta ilk 4 sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.

İŞTE PUAN DURUMU:

İtalya 9

ABD 8

Rusya Olimpiyat Komitesi 5

Türkiye 4

Çin 1

Arjantin 0

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