Son dakika Tokyo 2020 Olimpiyatları haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı grupta kaçıncı sırada? Kaç puanı var?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndaki üçüncü maçında ABD ile kozlarını paylaştı. Mücadeleden 3-2 mağlup ayrılan Filenin Sultanları, grupta 4. sıradaki yerini korudu. İşte Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda B Grubu'ndaki puan durumu... | Son dakika spor haberleri
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleden 3-2 mağlup ayrılan ay-yıldızlı ekip, grupta 3 puanla 4. sırada yer alıyor.
Grup lideri oynadığı 3 maçın 3'ünü de kazanan İtalya olurken, averajla ABD Milli Takımı da 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.
B Grubu'nda 3. sırada Rusya Olimpiyat Komitesi, 4. sırada ise Türkiye var. Grubun 5. sırasında 1 puanı bulunan Çin, son sırada ise puansız Arjantin yer alıyor.
Grupta ilk 4 sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.
İŞTE PUAN DURUMU:
İtalya 9
ABD 8
Rusya Olimpiyat Komitesi 5
Türkiye 4
Çin 1
Arjantin 0
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