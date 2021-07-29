2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B Grubu 3. maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-0 geri düşen Filenin Sultanları durumu 2-2'ye getirdi ve maçı tie-break setine taşıdı. 5. seti 15-12 kaybeden milliler, müsabakadan 3-2 mağlup ayrıldı.



1.SET

Türkiye 19-25 ABD

2. SET

Türkiye 20-25 ABD

3. SET

Türkiye 25-17 ABD

4. SET

Türkiye 25-20 ABD

TIE-BREAK SETİ

Türkiye 12-15 ABD



Millilerimiz, grubun 4. maçını 31 Temmuz'da Arjantin ile oynayacak.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'lık setlerle mağlup ederek müthiş bir başlangıca imza atmıştı. Filenin Sultanları çıktığı 2. maçta ise İtalya ile karşı karşıya gelirken, rakibine 3-1'lik setlerle mağlup oldu.

DİĞER

TOKYO 2020 HABERLERİ