Türkiye 2 - 3 ABD (MAÇ SONUCU - ÖZET)
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, B grubundaki 3. maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Gruptaki ilk maçında son şampiyon Çin'i mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci maçında ise İtalya'ya karşı kaybetmişti.
2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B Grubu 3. maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-0 geri düşen Filenin Sultanları durumu 2-2'ye getirdi ve maçı tie-break setine taşıdı. 5. seti 15-12 kaybeden milliler, müsabakadan 3-2 mağlup ayrıldı.
1.SET
Türkiye 19-25 ABD
2. SET
Türkiye 20-25 ABD
3. SET
Türkiye 25-17 ABD
4. SET
Türkiye 25-20 ABD
TIE-BREAK SETİ
Türkiye 12-15 ABD
Millilerimiz, grubun 4. maçını 31 Temmuz'da Arjantin ile oynayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'lık setlerle mağlup ederek müthiş bir başlangıca imza atmıştı. Filenin Sultanları çıktığı 2. maçta ise İtalya ile karşı karşıya gelirken, rakibine 3-1'lik setlerle mağlup oldu.
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