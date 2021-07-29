29 Temmuz 2021, Perşembe

TOKYO 2020

Türkiye 2 - 3 ABD (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sultanlar ABD'ye mağlup oldu!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 Giriş Tarihi: 29.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, B grubundaki 3. maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Gruptaki ilk maçında son şampiyon Çin'i mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci maçında ise İtalya'ya karşı kaybetmişti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B Grubu 3. maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-0 geri düşen Filenin Sultanları durumu 2-2'ye getirdi ve maçı tie-break setine taşıdı. 5. seti 15-12 kaybeden milliler, müsabakadan 3-2 mağlup ayrıldı.

1.SET
Türkiye 19-25 ABD

2. SET
Türkiye 20-25 ABD

3. SET
Türkiye 25-17 ABD

4. SET
Türkiye 25-20 ABD

TIE-BREAK SETİ
Türkiye 12-15 ABD

Millilerimiz, grubun 4. maçını 31 Temmuz'da Arjantin ile oynayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'lık setlerle mağlup ederek müthiş bir başlangıca imza atmıştı. Filenin Sultanları çıktığı 2. maçta ise İtalya ile karşı karşıya gelirken, rakibine 3-1'lik setlerle mağlup oldu.

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