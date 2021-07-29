29 Temmuz 2021, Perşembe

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Novak Djokovic Kei Nishikori'yi 2-0 mağlup etti!

Djokovic Japon rakibini yendi!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 29.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Sırp tenisçi Novak Djokovic, Japon Kei Nishikori ile karşı karşıya geldi. Djokovic, 6-2 ve 6-0'lık setlerle maçı 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Sırp tenisçi Novak Djokovic, Japon Kei Nishikori ile karşı karşıya geldi. 1 saat 10 dakika süren maçta Novak Djokovic, 6-2 ve 6-0'lık setlerle maçı 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

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