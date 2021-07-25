Son dakika spor haberi: Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları son şampiyon Çin'i 3-0 mağlup etti!
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, son şampiyon Çin'le karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, güçlü rakibini set vermeden mağlup ederek Tokyo 2020'ye galibiyetle başladı. Millilerde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13 ve Zehra Güneş 11'er sayı kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i baştan sona üstün götürdüğü mücadele 3-0 yendi.
Millilerde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.
ÇİN - TÜRKİYE: 0-3
Çin: Zhu, Yan, Gong, Zhang, Yuan, Ding (Mengjie Wang, Yao, Yanhan Liu, Yuanyuan Wang, Li)
Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Şeyma Ercan)
Setler: 21-25, 14-25, 14-25
Süre: 80 dakika (27, 28, 25)
FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ TAKVİMİ ŞU ŞEKİLDE;
27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya
29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD
31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin
2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya
BAKAN KASAPOĞLU'DAN TEBRİK
#FileninSultanları olimpiyat ateşini yaktı!🔥#Tokyo2020'ye harika bir başlangıç yapan sporcularımızı kutluyorum. Sonu madalya olsun!🇹🇷 #AdınıTariheYaz pic.twitter.com/9put2ACocA— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) July 25, 2021
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