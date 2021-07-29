Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 5 branşta 13 sporcumuz mücadele edecek!

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde yarın 5 branşta 13 sporcu mücadele edecek. Boksta Busenaz Sürmeneli 69 kilo çeyrek final karşılaşmasında Ukrayna'dan Anna Lysenko ile dövüşecek. Maç, TSİ 06.03'te başlayacak. TSİ 11.30'da başlayacak 60 kilo son 16 tur maçında Esra Yıldız, Arjantinli Dayana Sanchez ile kozlarını paylaşacak. | Son dakika spor haberleri

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde yarın heyecan devam edecek.

Oyunlarda yarın Türkiye'den 13 sporcu, atletizm, boks, judo, okçuluk ve yelken branşlarında ter dökecek.

Tokyo 2020'de yeni başlayacak atletizmde Yasmani Copello Escobar, TSİ 05.49'da 400 metre engelli seçmelerinde koşacak. TSİ 13.00'te Yasemin Can 5000 metrede elemeleri geçmek için mücadele edecek. TSİ 13.25'te ise Emel Dereli, gülle atma elemelerinde sahne alacak.

Boksta Busenaz Sürmeneli 69 kilo çeyrek final maçında Ukrayna'dan Anna Lysenko ile dövüşecek. Maç, TSİ 06.03'te başlayacak. TSİ 11.30'da başlayacak 60 kilo son 16 tur maçında Esra Yıldız, Arjantinli Dayana Sanchez ile karşı karşıya gelecek.

Erkekler boksta ise 81 kiloda Bayram Malkan, çeyrek final müsabakasında Azerbaycan'dan Loren Alfonso ile karşılaşacak. Müsabakada ilk gong, TSİ 13.24'te çalacak.

Milli judocu Kayra Sayit, 81 kilo ilk tur maçında Kamerunlu Hortence Mballa ile mücadele edecek. Kayra'nın maçı TSİ 05.00'te başlayacak.

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz de bireysel klasik yay kategorisinde son 16 tur maçına çıkacak. Yasemin Ecem, TSİ 04.48'te başlayacak maçta Güney Koreli Chaeyoung Kang'ı saf dışı bırakmaya çalışacak.

Yelkende ise laser radial kategorisinde Ecem Güzel 9 ile 10. yarışını yapacak. 470 kategorisinde ise Ateş ve Deniz Çınar kardeşler ile Beste Kardeşler-Okyanus Arıkan çifti 5 ve 6. yarışlarına çıkacak. Ecem ile Çınar kardeşlerin yarışı TSİ 06.02'de Beste-Okyanus çiftinin yarışı ise 06.15'te start alacak.

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