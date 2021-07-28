Son dakika spor haberi: Tokyo'da erkek basketbolda Fransa çeyrek finale yükselen ilk takım oldu!
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde erkek basketbolunda 4 maç oynanırken, Fransa çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Saitama Super Arena'da A Grubu'nda Fransa, Çekya'yı 97-77 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve son maç öncesi çeyrek finali garantiledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Saitama Super Arena'da A Grubu'nda Fransa, Çekya'yı 97-77 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve son maç öncesi çeyrek finali garantiledi. Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Nando De Colo, Fransa adına 17 sayı, 8 asistle galibiyette başrol oynadı. Çekya'da oynayan Fenerbahçe Beko'nun bir başka oyuncusu Jan Vesely ise müsabakayı 19 sayıyla tamamladı ve takımının en skoreri oldu.
Grubun diğer maçında ise ABD, İran'ı 54 sayı farkla 120-66 mağlup etti. Bu sonuçla İran elendi.
B Grubu'nda Avustralya, İtalya'yı 86-83 yendi ve ikide iki yaptı. Avustralya çeyrek final için çok önemli bir avantaj elde etti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Almanya, Nijerya'yı 99-92 mağlup etti.
Erkek basketbolunda yarın C Grubu'nda Slovenya-Japonya ve İspanya-Arjantin maçları oynanacak. Slovenya ve Arjantin rakiplerini yenmesi durumunda çeyrek finalist olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası