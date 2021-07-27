27 Temmuz 2021, Salı

TOKYO 2020

Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? | Tokyo 2020 olimpiyatları

Türkiye - İtalya maçı saat kaçta hangi kanalda?
TOKYO 2020
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.07.2021

A Milli Kadın Voleybol takımı, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda B grubu ilk maçında son şampiyon Çin'i 3-0 yenmiş ve muhteşem bir zafere imza atmıştı. 2. maçta A Milli Voleybol Takım'ımız İtalya ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Mücadelenin yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? (Filenin Sultanları)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda İtalyta ile karşı karşıya gelecek. 2'de 2 yapmak isteyen Filenin Sultanları zorlu maça hazır. Maçın detayları merak ediliyor. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Millilerimiz, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçını 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, Türkiye saaati ile 10.25'te başlayacak.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Müsabaka, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

KALAN MAÇLAR

27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya

29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TOKYO 2020 HABERLERİ
Milli boksör Busenaz çeyrek finalde! Milli boksör Busenaz çeyrek finalde!
Yasemin Ecem Anagöz çeyrek finalde! Yasemin Ecem Anagöz çeyrek finalde!
Novak Djokovic rahat tur atladı! Novak Djokovic rahat tur atladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör