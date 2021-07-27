Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? | Tokyo 2020 olimpiyatları
A Milli Kadın Voleybol takımı, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda B grubu ilk maçında son şampiyon Çin'i 3-0 yenmiş ve muhteşem bir zafere imza atmıştı. 2. maçta A Milli Voleybol Takım'ımız İtalya ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Mücadelenin yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? (Filenin Sultanları)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda İtalyta ile karşı karşıya gelecek. 2'de 2 yapmak isteyen Filenin Sultanları zorlu maça hazır. Maçın detayları merak ediliyor. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Millilerimiz, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçını 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, Türkiye saaati ile 10.25'te başlayacak.
TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Müsabaka, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
KALAN MAÇLAR
27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya
29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD
31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin
2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya
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