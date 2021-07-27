Tokyo 2020 Olimpiyay Oyunları B grubu 2. maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geliyor. Türkiye A Milli Voleybol Takımı 2'de 2 yaparak lider olmak istiyor. Maçın detayları sporserverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda İtalyta ile karşı karşıya geliyor. 2'de 2 yapmak isteyen Filenin Sultanları galibiyet arıyor. Maçın detayları merak ediliyor. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Millilerimiz, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçını 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, Türkiye saaati ile 10.25'te başladı.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Müsabaka, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.

KADROLAR

Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem, Meliha İsmailoğlu, Naz Aydemir Akyol, Cansu Özbay, Meryem Boz, Şeyma Ercan, Kübra Akman, Simge Şebnem Aköz, Hande Baladın

İtalya: Elena Pietrini, Monica De Gennaro, Miriam Sylla, Alessia Orro, Ofelia Malinov, Raphaela Folie, Indre Sorokaite, Cristina Chirichella, Caterina Bosetti, Anna Danesi, Paola Egonu, Sarah Luisa Fahr

KALAN MAÇLAR

27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya

29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya

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