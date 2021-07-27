27 Temmuz 2021, Salı

TOKYO 2020

Filenin Sultanları galibiyet için sahada! Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? | Tokyo 2020 Olimpiyatları

Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda?
TOKYO 2020
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.07.2021

Tokyo 2020 Olimpiyay Oyunları B grubu 2. maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geliyor. Türkiye A Milli Voleybol Takımı 2'de 2 yaparak lider olmak istiyor. Maçın detayları sporserverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda İtalyta ile karşı karşıya geliyor. 2'de 2 yapmak isteyen Filenin Sultanları galibiyet arıyor. Maçın detayları merak ediliyor. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Millilerimiz, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçını 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, Türkiye saaati ile 10.25'te başladı.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Müsabaka, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.

KADROLAR

Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem, Meliha İsmailoğlu, Naz Aydemir Akyol, Cansu Özbay, Meryem Boz, Şeyma Ercan, Kübra Akman, Simge Şebnem Aköz, Hande Baladın

İtalya: Elena Pietrini, Monica De Gennaro, Miriam Sylla, Alessia Orro, Ofelia Malinov, Raphaela Folie, Indre Sorokaite, Cristina Chirichella, Caterina Bosetti, Anna Danesi, Paola Egonu, Sarah Luisa Fahr

KALAN MAÇLAR

27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya

29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TOKYO 2020 HABERLERİ
Naomi Osaka olimpiyatlara veda etti! Naomi Osaka olimpiyatlara veda etti!
Türkiye - İtalya | CANLI Türkiye - İtalya | CANLI
Türkiye - İtalya maçı saat kaçta hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı saat kaçta hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör