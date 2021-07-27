27 Temmuz 2021, Salı

TOKYO 2020

Son dakika spor haberleri: Yasemin Ecem Anagöz çeyrek finalde | Tokyo 2020 Olimpiyatları

Yasemin Ecem Anagöz çeyrek finalde!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 Giriş Tarihi: 27.07.2021

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Yasemin Ecem Anagöz, Çinli rakibi Wang Xiaolei'i yenerek çeyrek finale yükseldi.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden milli okçumuz Yasemin Ecem Anagöz, kadınlar bireysel eleme mücadelelerinde rakibi Yang Xiaolei'i 6 -2 yenerek bir üst tura yükseldi.
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