2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi!
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden milli boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi. Oyunların dördüncü gününde dünya şampiyonu boksörümüz, 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska'yı yendi. İşte detaylar...
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale çıktı.
Kokugikan Arena'da gerçekleşen boks müsabakalarında Busenaz, 69 kiloda ringe çıkarak 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska'yla karşılaştı.
Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksör olan 23 yaşındaki sporcu, maça çok iyi başladı. İlk iki rauntta 5 hakemin de tam puanını alan Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip ettiği müsabakadan sonra Busenaz'ı tebrik etti.
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