27 Temmuz 2021, Salı

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: Naomi Osaka 2020 Tokyo Olimpiyatları'na veda etti!

Naomi Osaka olimpiyatlara veda etti!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 27.07.2021

Teniste dünya 2 numarası Naomi Osaka, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na üçüncü turda veda etti. Ariake Tenis Merkezi'nde yapılan maçta dünya 42 numarası Çek sporcu Marketa Vondrousova ile karşılaşan Osaka, rakibine 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde teniste, tek kadınlar üçüncü tur maçında dünya 2 numarası Naomi Osaka elendi.

Ariake Tenis Merkezi'nde yapılan maçta dünya 42 numarası Çek sporcu Marketa Vondrousova ile karşılaşan Osaka, rakibine 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu ve oyunlara veda etti.

Oyunların açılış şöleninde olimpiyat ateşini yakan ve turnuvada favori gösterilen Japon tenisçi, evindeki organizasyonda çeyrek finali göremedi.

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