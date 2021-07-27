Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyatları haberi: İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grubunda puan durumu!

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları güçlü rakibine 3-1 mağlup oldu ve Çin'e karşı alınan galibiyetin ardından ilk yenilgisini aldı. Millilerin mücadele ettiği B grubunda ise puan durumu şöyle şekillendi... | Son dakika spor haberleri

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki mücadelesine devam ediyor. B grubu ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden deviren Türkiye, ikinci maçında İtalya karşısında mücadele etti ve 3-1 yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşma sonrası Türkiye'nin bulundupu B grubunda puan durumu merak konusu oldu. Peki, Türkiye grupta kaçıncı sırada?

İŞTE B GRUBUNDA PUAN DURUMU | TOKYO 2020

1- ABD, 6 puan

2- İtalya, 6 puan

3- Türkiye, 3 puan

4- ROC, 3 puan

5- Çin, 0 puan

6- Arjantin, 0 puan

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