Tokyo Olimpiyatları açılışı bugün mü? Tokyo 2020 Olimpiyatları ne zaman başlıyor? Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda? | TOKYO 2020
Dünyanın 1 numaralı spor organizasyonu Olipiyatlar geçtiğimiz yıl corona virüsü salgını sebebiyle ertelenmişti. Bu yıl Japonya'nın Tokyo kentinde seyircisiz olarak düzenleniyor. Büyük gün geldi çattı. Türkiye, oyunlara 58'i erkek, 50'si kadın olmak üzere toplam 108 sporcuyla katılım sağlıyor. Peki, Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Türkiye'den hangi sporcular katılacak? Tokyo Olimpiyatları açılışı bugün mü?
Dünyanın en büyük spor organizasyonu 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek. Sporseverler müsabakalar ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Türkiye'den hangi sporcular katılacak?
TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
"Discover Tomorrow (Yarını Keşfet)" sloganıyla gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı Japonya Ulusal Stadı'ndaki törenle yapılacak. 8 Ağustos'taki kapanış törenine kadar sporcular, birçok branşta büyük bir mücadelenin içinde olacak. Oyunlarda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek. Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı Trt Spor ve Trt Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izleyebilecek.
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI'NA TÜRKİYE'DEN HANGİ SPORCULAR KATILACAK?
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil edecek.
Oyunlara atletizmde 25 sporcuyla katılacak Türkiye, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda altışar, tekvando ile artistik cimnastikte beşer, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla başarı kovalayacak.
Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Kadın Voleybol Takımı (12) oyunlarda mücadele edecek.
TÜRK BAYRAĞINI MERVE TUNCEL VE BERKE SAKA TAŞIYACAK!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisinde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacak.
Organizasyonda 200 metre sırtüstünde havuza girecek 18 yaşındaki Berke Saka ile 400, 800, 1500 metre serbest stilde yüzecek 16 yaşındaki MerveTuncel, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak.
Önceki olimpiyatlarda 1 kişi tarafından taşınan bayrak, bu yıl cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için birer erkek ve kadın sporcuya emanet edilecek.
TOKYO 2020 OLİMPİYATLARI NERELERDE YAPILACAK?
Organizasyonda 41 farklı tesis farklı branşlara ev sahipliği yapacak. Açılış ve kapanış törenlerinin yapılacağı Olimpiyat Stadı aynı zamanda atletizm ve futbola da ev sahipliği yapacak.
OLİMPİYATLAR İLK DEFA SEYİRCİSİZ YAPILACAK!
Tokyo 2020, 32. Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez seyircisiz gerçekleştirilecek.
Kovid-19 nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), oyunlara yurt dışı seyirci kabul edilmemesi yönünde karar almıştı.
Organizasyon Komitesi, Tokyo Valiliği, Japonya hükümeti ile IOC üyeleri arasında yapılan toplantının ardından Japonya içinde de seyircinin alınmamasına karar verildi.
Müsabakalar sırasında geçmiş olimpiyat oyunlarına ait ses efektlerinin kullanılacağı açıklanmıştı.
TOKYO 2020 MASKOTU NE?
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın maskotu okul çağındaki çocuklar tarafından seçildi. Oyunları maskotu, Tokyo'da 16 bin 769 okul ve 205 bin 755 sınıfın katılımıyla 3 farklı set oylandı. Oylama, Tokyo okullarının geleninde bulunan "Hazır ol" isimli bir eğitim programı üzerinden gerçekleştirildi. Öğrenciler, sınıflarda konuyla alakalı tartışarak bir karara vardı. Birinci gelen set, toplamda 109 bin ol aldı.
MASKOTUN İSMİ: "GELECEK" VE "SONSUZLUK"
Oyunların maskotunun ismi, Japonca'da "Gelecek" anlamına gelen "Mirai" ve "Sonsuzluk" anlamına gelen "Towa" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluştu. "Miraitowa" olarak belirlenen isim, tüm insanlığın kalbinde bulunan geleceğe karşı duyulan sonsuz umudu temsil ediyor.
36 BRANŞTA TOPLAM 339 ALTIN MADALYA MÜCADELESİ
okyo 2020'de 36 branşta 339 altın madalya mücadelesi yapılacak.
206 ülkeden 11 binin üzerinde sporcu, atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, binicilik, bisiklet, boks, cimnastik, eskrim, futbol, golf, güreş, halter, hentbol, hokey, judo, kano, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, plaj voleybolu, ragbi, su topu, tekvando, tenis, triatlon, voleybol, yelken, yüzme, beyzbol/softbol, dalga sörfü, 3x3 basketbol, karate, kaykay ve sportif tırmanış branşlarında mücadele edecek.
TOKYO 2020 AÇILIŞI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın açılışı 23 Temmuz Cuma günü saat 14:00'te yapılacak. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı Trt Spor ve Trt Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izleyebilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...