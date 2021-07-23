Dünyanın en büyük spor organizasyonu 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek. Sporseverler müsabakalar ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Türkiye'den hangi sporcular katılacak?