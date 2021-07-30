30 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli gülle atma sporcusu Emel Dereli finale çıkamadı!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli gülle atma sporcusu Emel Dereli, elemelerin ardından finale kalamadı ve oyunlara veda etti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde gülle atma elemelerinde mücadele eden milli sporcu Emel Dereli, finale çıkamadı.
Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen kadınlar gülle atma elemeleri B Grubu'nda bulunan Emel, 17.81'lik derecesiyle serisinde 7, genel sıralamada 16. oldu.
En iyi dereceyi yapan 12 sporcu arasına giremeyen Emel, Tokyo 2020'ye veda etti.
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