26 Temmuz 2021, Pazartesi

TOKYO 2020

Son dakika spor haberleri: Tokyo 2020'de Novak Djokovic rahat tur atladı! | Tokyo Olimpiyatları

Novak Djokovic rahat tur atladı!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 26.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde tenise ikinci tur maçlarıyla devam edildi. Dünyaca ünlü tenisçi Djokovic Alman Jan-Lennard Struff karşısında 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0'lık rahat bir galibiyet aldı.

Erkeklerde dünya 1 numarası Djokovic, Alman Jan-Lennard Struff karşısında 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0'lık rahat bir galibiyet alarak adını üst tura yazdırdı. Dünya 2 numarası Rus tenisçi Medvedev, Hint Sumit Nagal'ı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti. Dünya 5 numarası Zverev de Kolombiyalı Daniel Elahi Galan'ı 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek üst tura çıktı.

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