26 Temmuz 2021, Pazartesi

TOKYO 2020

Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat haberi: Nur Tatar Tekvando'da altın madalya şansını kaybetti!

Nur Tatar altın madalya şansını kaybetti!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 26.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tekvando dalında ülkemizi temsil eden Nur Tatar, çeyrek finalde McPherson'a 3-1 kaybederek finale çıkma şansını yitirdi. Milli tekvandocu, rakibinin finale çıkmasını ve repesajdan bronz madalya mücadelesini bekleyecek. İşte detaylar...

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tatamiye çıkan 2 olimpiyat madalyalı milli tekvandocu, son 16 turunda Nijeryalı Elizabeth Oluchi Anyanacho'yu yenerek çeyrek finale çıktı.

Nur Tatar, çeyrek finalde daha önce 2012 Londra Olimpiyatları çeyrek finalinde ve 2017 Dünya Kupası finalinde yendiği ABD'li Paige McPherson ile karşı karşıya geldi.

Dengeli başlayan müsabakanın ilk raundunda sporcular puan alamadı. Birbirini çok iyi tanıyan iki sporcu da kontrollü bir oyun ortaya koydu ve ikinci raunttan da puan çıkmadı.

Nur Tatar ile Paige McPherson uzun süre birbirini tartarken müsabakanın bitimine 12 saniye kala ay-yıldızlı sporcu 1-0 öne geçti. Son saniyelerde baskı kuran ABD'li tekvandocu 1 puan alınca normal süre 1-1 eşitlikle tamamlandı ve maç altın puana gitti.

Bu bölümde McPherson'un 2 puanına engel olamayan Nur Tatar, maçı 3-1 kaybederek finale çıkma şansını yitirdi.

Milli tekvandocu, rakibinin finale çıkmasını ve repesajdan bronz madalya mücadelesini bekleyecek.

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