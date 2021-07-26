Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat haberi: Arjantin - Slovenya maçında Luka Doncic olimpiyatlar tarihine geçti!
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Slovenya, Arjantin'i 118-100 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmaya Luka Doncic damga vurdu. Slovenyalı NBA yıldızı, 48 sayı atarak olimpiyatlar tarihinin en çok sayı yapan ikinci oyuncusu oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde erkek basketbolunda Slovenya, Luka Doncic'in tarihi performansıyla Arjantin'i 118-100 yendi.
Saitama Super Arena'da oynanan C Grubu'nun ilk maçına Slovenya'nın NBA yıldızı Luka Doncic damga vurdu. Doncic'in 48 sayı, 11 ribaund, 5 asist ve 49 verimlilik puanıyla oynadığı karşılaşmada Slovenya, Arjantin'i 118-100 mağlup etti.
Doncic, bu performansıyla olimpiyat tarihinde bir maçta en fazla sayı atan ikinci isim Ed Palubinskas'ı yakaladı. İlk olimpiyat deneyimini yaşayan 22 yaşındaki yıldız, rekora ise 8 sayı uzakta kaldı. Olimpiyat tarihinde bir maçta en fazla sayı atma başarısını1988 Seul'de Brezilyalı Oscar Shmidt, İspanya potasına 55 sayı göndererek yaşadı.
1976 Montreal'de de 48 sayılık bir performans gelmişti. Avustralyalı Ed Palubinskas, uzatmalara giden maçta Meksika'ya 48 sayı atmıştı. Son 33 yılın en iyi olimpiyat performansına imza atan Doncic, ikinci sırayı da Palubinskas'la paylaştı.
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