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TOKYO 2020

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye günü 2 bronz madalya ile kapattı

Tokyo'da Türkiye günü 2 bronz madalya ile kapattı
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 Giriş Tarihi: 25.07.2021

Son dakika spor haberleri: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Türkiye ise günü 2 bronz madalya ile tamamladı.

Oyunların ikincin günündeki genel sıralamada Çin, 11 madalyayla ilk sıradaki yerini korudu - Türkiye günü iki bronz madalyayla tamamladı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun ikinci gününde 6 altın, bir gümüş ve 4 bronzla madalya sayısını 11 çıkaran Çin'in ardından Japonya 5 altın ve bir gümüşle ikinci sırada yer aldı. ABD ise 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronzla üçüncü sıraya yerleşti.

Türkiye oyunların ikinci gününü iki bronz madalyayla tamamladı.

Olimpiyatlarda ilk gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1Çin61411
2Japonya51-6
3ABD42410
4Güney Kore2-35
5Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı1427
6İtalya1135
7Avustralya1113
8Fransa1113
9Macaristan11-2
10Tunus11-2
31Türkiye--22



Kaynak: AA
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