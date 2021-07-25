2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye günü 2 bronz madalya ile kapattı
Son dakika spor haberleri: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Türkiye ise günü 2 bronz madalya ile tamamladı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun ikinci gününde 6 altın, bir gümüş ve 4 bronzla madalya sayısını 11 çıkaran Çin'in ardından Japonya 5 altın ve bir gümüşle ikinci sırada yer aldı. ABD ise 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronzla üçüncü sıraya yerleşti.
Türkiye oyunların ikinci gününü iki bronz madalyayla tamamladı.
Olimpiyatlarda ilk gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Çin
|6
|1
|4
|11
|2
|Japonya
|5
|1
|-
|6
|3
|ABD
|4
|2
|4
|10
|4
|Güney Kore
|2
|-
|3
|5
|5
|Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı
|1
|4
|2
|7
|6
|İtalya
|1
|1
|3
|5
|7
|Avustralya
|1
|1
|1
|3
|8
|Fransa
|1
|1
|1
|3
|9
|Macaristan
|1
|1
|-
|2
|10
|Tunus
|1
|1
|-
|2
|31
|Türkiye
|-
|-
|2
|2
Kaynak: AA
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