25 Temmuz 2021, Pazar

TOKYO 2020

Son dakika Tokyo 2020 Olimpiyat haberi: Halterde Fabin Li olimpiyat rekoru kırarak şampiyon oldu!

Halterde olimpiyat rekoru!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 25.07.2021

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda, halterde erkekler 61 kilo karşılaşmalarında Çinli Fabin Li, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Endonezyalı Eko Yuli Irawan, toplamda 302 kiloluk kaldırışıyla gümüş, Kazak Igor Son ise 294 kiloyla bronz madalyaya ulaştı. | Son dakika Tokyo 2020 Olimpiyatları haberleri

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları halter branşında, erkekler 61 kiloda Çinli Fabin Li, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Tokyo International Forum'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında, erkekler 61 kiloda madalyalar dağıtıldı.

Çinli halterci Fabin Li, toplamda 313 kilo kaldırarak olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Endonezyalı Eko Yuli Irawan, toplamda 302 kiloluk kaldırışıyla gümüş, Kazak Igor Son ise 294 kiloyla bronz madalyaya ulaştı.

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