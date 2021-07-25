25 Temmuz 2021, Pazar

TOKYO 2020

2020 Tokyo Olimpiyatları kaykay dalında altın madalya Japon sporcu Yuto Horigome'nin oldu!

Kaykayda altın madalya Horigome'nin!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 25.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda heyecan sürüyor. Oyunlar tarihinde ilk kez yer alan kaykay dalında Japon sporcu Yuto Horigome altın madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez yer alan kaykayda, tarihin ilk altın madalyası da ev sahibi ülkeden Yuto Horigome'nin oldu.

Bu dalda tarihin ilk gümüş madalyasını Brezilyalı Kelvin Hoefler alırken, ABD'li Jagger Eaton da bronz madalya kazandı.

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