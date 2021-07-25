25 Temmuz 2021, Pazar

TOKYO 2020

Son dakika Tokyo 2020 Olimpiyatları haberi: Chen Lijun damga vurdu!

Chen Lijun Tokyo'ya damga vurdu!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 25.07.2021

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda, Çinli halterci Chen Lijun, silkmede 187 kilo ve toplamda 332 kilo ile 2 olimpiyat rekoru kırarak iki altın madalya kazandı. | Son dakika spor haberleri

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Çinli Lijun Chen silkmede 187 kilo ve toplamda 332 kilo ile 2 olimpiyat rekoru kırarak iki altın madalya kazandı.

İki Olimpiyat rekoru ile gelen şampiyonlukla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na damgasını vurdu
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