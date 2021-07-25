Son dakika spor haberi: Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 17 yıl sonra bir ilk! Fransa ABD'yi mağlup etti

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda basketbol A Grubu ilk karşılaşmasında Fransa, Amerika Birleşik Devletleri'ni 83-76 mağlup etti. ABD'nin Fransa karşısında aldığı mağlubiyet, 2004 yılındaki yarı final yenilgisinin ardından bir ilk oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkek basketbolunda Fransa, ABD'yi 83-76 yendi.

Saitama Super Arena'da tamamı NBA yıldızlarından oluşan ABD ile Rudy Gobert, Evan Fournier, Nicolas Batum gibi NBA oyuncuları ile Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Nando De Colo'nun da yer aldığı Fransa karşı kaşıya geldi.

Karşılaşmaya özellikle savunmada çok iyi başlayan ABD, dünyanın en iyi basketbolcularından biri olan yıldızı Kevin Durant'in skorer oyunuyla ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı. Tempolu geçen ikinci çeyrekte iki takım da hücumda skor üretmekte zorlanmadı ve ABD soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Fransa farkı kapatarak, Nando De Colo'nun üst üste basketleriyle 28. dakikada öne geçti: 56-54. Fransa son periyoda 62-56 üstün girdi.

Son çeyreğe 13-1'lik seriyle başlayan ABD, son 5 dakikaya 69-63 önde girmeyi başardı. De Colo ve Fournier'le toparlanan Fransa, bitime 55 saniye kala öne geçti: 76-74. Fransa üstünlüğünü korudu ve sahadan 83-76 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Fransa'da Fournier 28 sayıyla en skorer isim oldu. De Colo ise 13 sayı, 5 asistle galibiyette başrol oynayanlardan olmayı başardı..

Karşılaşmada ABD adına Jrue Holiday 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Kevin Durant ise 10 sayı üretti.

2008 Pekin, 2012 Londra ile 2016 Rio'da olimpiyat şampiyonu olan ve burada oynadığı toplam 24 maçı da kazanan ABD'nin serisi 17 yıl sonra bitti. Olimpiyatlarda son yenilgisini 2004 Atina'da alan ABD, Tokyo 2020'ye mağlubiyetle başladı.

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