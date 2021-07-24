24 Temmuz 2021, Cumartesi

TOKYO 2020

Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz karışık takımda yarı finale yükseldi!

Milli okçular yarı finalde!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika spor haberleri... Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli okçular Yasemin Ecem Anagöz ile Mete Gazoz, karışık takım kategorisinde yarı finale yükseldi.

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde çeyrek finalde Endonezyalı sporcular ile karşılaştı. Yasemin Ecem Anagöz ile Mete Gazoz, karışık takım kategorisinde yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakip, Fransa veya Hollanda olacak. Yarı final mücadelemiz 09:50'de gerçekleşecek.

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