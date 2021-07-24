Son dakika spor haberleri... Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli okçular Yasemin Ecem Anagöz ile Mete Gazoz, karışık takım kategorisinde yarı finale yükseldi.

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde çeyrek finalde Endonezyalı sporcular ile karşılaştı. Yasemin Ecem Anagöz ile Mete Gazoz, karışık takım kategorisinde yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakip, Fransa veya Hollanda olacak. Yarı final mücadelemiz 09:50'de gerçekleşecek.

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