25 Temmuz 2021, Pazar

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda test sonucu pozitif olanların sayısı 133'e yükseldi!

Olimpiyatlarda vaka sayısı 133'e yükseldi!
TOKYO 2020
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na corona virüsü damga vurdu. Akredite olmuş kişilerden yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalananların sayısı 133'e yükseldi.

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalananların sayısı 133'e yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 10 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 10 kişi arasında Japonya dışından gelen iki sporcu da yer aldı.

Sporcuların birinin Tokyo'daki olimpiyat semtinde barındığı kaydedildi.

Kovid-19'a yakalananlar arasında 6 resmi yetkili, bir sözleşmeli çalışan ve bir basın mensubu da bulunuyor.

Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 133'e çıktı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TOKYO 2020 HABERLERİ
İrem Karamete oyunlara veda etti! İrem Karamete oyunlara veda etti!
Milli atıcı Ömer Akgün finale yükseldi! Milli atıcı Ömer Akgün finale yükseldi!
Filistin'e destek vermek için Tokyo 2020'den çekildi Filistin'e destek vermek için Tokyo 2020'den çekildi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör