Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda test sonucu pozitif olanların sayısı 133'e yükseldi!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na corona virüsü damga vurdu. Akredite olmuş kişilerden yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalananların sayısı 133'e yükseldi.
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalananların sayısı 133'e yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 10 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Virüse yakalanan 10 kişi arasında Japonya dışından gelen iki sporcu da yer aldı.
Sporcuların birinin Tokyo'daki olimpiyat semtinde barındığı kaydedildi.
Kovid-19'a yakalananlar arasında 6 resmi yetkili, bir sözleşmeli çalışan ve bir basın mensubu da bulunuyor.
Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 133'e çıktı.
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